В Крыму власти не могут отменить масочный режим

Также и в Севастополе

Крымские власти не обладают полномочиями для отмены масочного режима в регионе. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Отмена масочного режима – федеральная норма, и она может быть отменена в любом субъекте только по решению федерации. Ни глава республики, ни я, ни губернатор Севастополя не обладают полномочиями по отмене масочного режима. Это последний барьер, который стоит сегодня по распространению новой коронавирусной инфекции», – сообщила Пеньковская, передает «Крыминформ».

При этом она констатировала, что заболеваемость коронавирусом в Крыму только за последний месяц снизилась два раза.

Но в мире тенденция идет вновь на активное распространение вируса COVID-19.

Напомним, в Москве масочный режим был отменен 15 марта.

Ольга Сурикова