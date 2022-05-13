В России решили закупать коммунальную технику, которая попала под западные санкции

Поддержать российских коммунальщиков

В России правительством принято решение поддержать отечественных коммунальщиков, которые из-за санкций со стороны недружественных государств столкнулись с сокращением поставок импортных самоходных машин и отказом от их дальнейшего технического обслуживания. Такое сообщение опубликовано на сайте Заксобрания Севастополя.

«Закупки дорожно-коммунальной техники будут оформляться по контракту жизненного цикла», — отмечается пресс-службой. И тут же поясняется, что такая закупка предполагает комплекс работ от проектирования объекта до его изготовления и последующего обслуживания, включая утилизацию.

В существующем перечне случаев заключения контрактов жизненного цикла значится, например, строительство дорог, аэродромов или закупка самолетов, поездов или кораблей», — заключили в ведомстве.

Ольга Сурикова