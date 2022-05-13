Депутаты поинтересовались зачем дорожники постоянно меняют новый асфальт и бордюры

Вчера, 12 мая, отвечая на вопрос вице-спикера заксобрания Севастополя Ильи Журавлева руководитель дептранса Павел Иено сообщил, что замена дорожного полотна и бордюров в хорошем состоянии происходит из-за федеральных регламентов.

«Севастополь уже не первый год переживает эпоху «бордюринга» — это ситуация, когда снимается хорошее дорожное полотно и в прежних границах этого полотна меняются бордюры. Такой ремонт на долгие месяцы переходит в разряд незавершенных, а подрядчики и заказчики задают извечные вопросы – кто виноват и что делать. Почему профильный департамент не разработал схему исключающую эту ситуацию?», — поинтересовался Журавлев.

Иено сообщил, что его ведомство постоянно заказывает диагностику дорог, определяющую состояние полотна и бордюров, по результатам этой работы дорожники получают набор первоочередных работ.

Также руководитель дептранса подчеркнул, что очередность выбора дорог не в его власти и определена соответствующими регламентами.

«Это не мое желание сделать ту или иную дорогу – есть определенный регламент, который определяет перечень тех или иных дорог, подлежащих к тому или иному виду ремонта»,- пояснил Иено.

Какие именно регламенты требуют от дорожников менять асфальт и тротуары, находящиеся в хорошем состоянии, Иено не пояснил.

Напомним, длящийся уже около двух лет ремонт улицы Суворова снова стал предметом обсуждения в ходе сессии Заксобрания Севастополя 12 мая.

Дмитрий Островский