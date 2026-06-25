Севастополю в настоящее время доступен ограниченный объем мощности

В Крымской энергосистеме сохраняется дефицит генерирующей мощности.

Поэтому севастопольцев просят снизить нагрузку на сеть.

❗️ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИТЕ:

• кондиционеры;

• телевизоры;

• электрические бойлеры;

• стиральные и посудомоечные машины;

• электрические духовки и варочные панели;

• электрочайники;

• наружную рекламную подсветку, вывески и декоративное освещение;

• садовую и архитектурную подсветку;

• другие электроприборы, без которых можно временно обойтись.

Как только ограничения будут сняты, электроснабжение будет полностью восстановлено, сообщили в «Севастопольэнерго».