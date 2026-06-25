Севастополю в настоящее время доступен ограниченный объем мощности

Городское хозяйство
25-06-2026

В Крымской энергосистеме сохраняется дефицит генерирующей мощности. 

Поэтому севастопольцев просят снизить нагрузку на сеть.

❗️ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИТЕ:
кондиционеры;
• телевизоры;
• электрические бойлеры;
• стиральные и посудомоечные машины;
• электрические духовки и варочные панели;
• электрочайники;
• наружную рекламную подсветку, вывески и декоративное освещение;
• садовую и архитектурную подсветку;
• другие электроприборы, без которых можно временно обойтись.

Как только ограничения будут сняты, электроснабжение будет полностью восстановлено, сообщили в «Севастопольэнерго».