В Крыму больших объемов топлива не ожидается, электроэнергию будет распределять ежедневно оперштабом

Глава Республики Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию на данный момент

⛽️ Топливо. В ближайшее время больших объемов топлива в продаже не ожидается. О ситуации и поставках ежедневно будет информировать министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

⚡️ Электроэнергия. Аксенов отметил, что поступает много обращений по поводу неравномерного распределения электроэнергии. «Уже ведется работа над техническими решениями. Оперативный штаб ежедневно принимает меры для более справедливого распределения электроэнергии во всех муниципалитетах. Дополнительно сформированы бригады из числа муниципальных служащих. Рассчитываем стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней», —сказал Аксенов.

🚌 Общественный транспорт. Он должен работать строго по расписанию. Транспорт и коммунальные службы полностью обеспечены топливом. Все сообщения о невыполнении рейсов автобусов и троллейбусов находятся на контроле. Возникающие проблемы будем оперативно устранять в ручном режиме.