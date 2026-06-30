Новой партии QR-кодов в Севастополе сегодня не будет

В Севастополе с начала июня заработала система продажи топлива по QR-кодам. Заправиться на АЗС сети «ТЭС» можно только по персональному коду, который даёт право на приобретение 20 литров горючего. Система введена из-за дефицита топлива в регионе.

После заправки и погашения QR-кода следующий код для этого же автомобиля система позволит сгенерировать только через 7 календарных дней.

На 1 июля кодов на топливо не выделено.

Городские власти призвали не стоять завтра в очередях на АЗС «ТЭС»

Завтра на АЗС «ТЭС» будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт.