Спрос на литературу о борьбе с тревожностью в России вырос на 85%

Россияне всё чаще ищут способы справиться с тревожностью через книги.

Причём это данные только за первый квартал. Во втором квартале интерес продолжил расти, отмечают в одной из крупнейших книжных сетей.

Эксперты связывают тренд с ростом интереса к психологии, эмоциональному здоровью и практикам самопомощи. Чаще всего читатели выбирают книги о том, как справляться со стрессом, снижать уровень тревоги и лучше понимать свои эмоции.