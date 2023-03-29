Суд запретил строительство торгово-гостиничного комплекса в бухте Омега

В Севастополе удовлетворен иск прокуратуры о запрете строительства в бухте Омега торгово-гостиничного комплекса.

Ранее надзорным ведомством была проверена законность использования земельного участка в бухте Омега.

Установлено, что в феврале 2019 года Департаментом по имущественным и земельным отношениям с юридическим лицом заключен договор аренды данного земельного участка площадью 800 кв. м, с видом разрешенного использования «для строительства и обслуживания торгового комплекса», сроком на 9 лет. В июле того же года был заключен договор субаренды с ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега».

На указанном участке начато возведение торгового центра, при этом застройщиком не получено разрешение на строительство. Сведения о нем не включены в реестр поднадзорных либо неподнадзорных объектов в соответствии с Положением об особенностях регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории города федерального значения Севастополя

«С учетом выявленных нарушений, прокуратура района направила в суд исковое заявление о запрете ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега» осуществлять строительство до получения необходимой документации», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Также судом применены обеспечительные меры в виде приостановления строительных работ и запрета передавать право застройки земельного участка иным лицам.

В настоящее время суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

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Ольга Сурикова