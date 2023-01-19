Прокуратура пытается остановить стройку гостинично-развлекательного комплекса в бухте Омега

Прокуратура Севастополя в судебном порядке добивается запрета строительства развлекательного центра в бухте Омега.

Ведомством установлено, что в феврале 2019 года департаментом по имущественным и земельным отношениям с юридическим лицом заключен договор аренды данного земельного участка площадью 800 кв. м, с видом разрешенного использования «для строительства и обслуживания торгового комплекса», сроком на 9 лет. В июле того же года права и обязанности по договору переданы арендатором ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега».

На участке начато возведение капитального объекта. Но сведения о нем не не включены в реестр поднадзорных либо неподнадзорных объектов в соответствии с Положением об особенностях регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории города федерального значения Севастополя.

Кроме того, застройщиком не получено разрешение на строительство, предусмотренное Градостроительным кодексом РФ.

«С учетом выявленных нарушений, прокуратура района направила в суд исковое заявление о запрете ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега» осуществлять строительство до получения необходимой документации», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время иск находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя. При этом суд выдал определение о приостановлении строительных работ и запрета передавать право застройки земельного участка иным лицам».

Исполнение определения суда с декабря 2022 года контролируется службой судебных приставов. Физлицо, производившее работы в нарушение судебного акта, оштрафовано территориальным отделом ФССП по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Кроме того, прокуратура района в отношении ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства предусмотрено получение разрешений). Материалы дела направлены для рассмотрения в Севгосстройнадзор.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

