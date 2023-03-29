Москвич помогал мошенникам обманывать севастопольцев

В Севастополе задержан житель Москвы, подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба городского УМВД,

Полицией установлено, что с целью незаконного заработка 38-летний житель столицы нашел в интернете объявление о работе курьером по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», в переписке связался с анонимными кураторами и дал свое согласие сотрудничать.

По указанию сообщников мужчина прибыл в Севастополь и за два дня успел похитить 2 миллиона 243 тысячи рублей у восьми пожилых жительниц Севастополя.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фигурант взят под стражу.

Напомним, также задержан молодой житель Севастополя, который аналогичным способом помогал мошенникам в Ялте.

Ольга Сурикова