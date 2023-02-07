Застройщик бухты «Омега» оштрафован на четверть миллиона рублей

Фирма-застройщик оштрафована на 250 тыс. рублей за ведение строительных работ в районе бухты «Омега» с нарушением закона.

Прокуратурой города была проведена проверка о законности осуществления строительства в бухте Омега.

Как уже сообщалось, в феврале 2019 года ДИЗО заключен договор аренды земельного участка площадью 800 кв. м, с видом разрешенного использования «для строительства и обслуживания торгового комплекса», сроком на 9 лет. В июле того же года права и обязанности по договору переданы арендатором ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега».

На указанном участке начато возведение объекта капитального строительства. Вместе с тем, сведения о нем не включены в реестр поднадзорных либо неподнадзорных объектов, а также застройщиком не получено разрешение на строительство.

Прокуратура района в отношении ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега» возбудила дело об административном правонарушении за строительство без разрешительной документации.

Рассмотрев материалы дела, Севгосстройнадзор привлек виновное юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, на рассмотрении Гагаринского районного суда находится иск прокуратуры района о запрете ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега» осуществлять строительство до получения необходимой документации.

При этом своим определением суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении мер обеспечительного характера в виде приостановления строительных работ и запрета передавать право застройки земельного участка иным лицам.

Рассмотрение искового заявления продолжается.

Ольга Сурикова