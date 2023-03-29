Пассажиры поезда Севастополь-Санкт-Петербург, который столкнулся с легковушкой, не пострадали

Следком продолжает расследование уголовного дела по факту трагедии на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которой погибло четыре человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Крымским следственным отделом на транспорте на данный момент установлено, что около 20 часов 11 минут 28 марта текущего года 59-летний житель Армянска получил заказ через мобильное приложение одного из такси: мужчина забрал трех пассажиров из села Вольное Джанкойского района для доставки их в Джанкой», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, что таксист проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на пути, после чего в правую боковую часть автомобиля «SKODA OKTAVIA» врезался движущийся локомотив пассажирского поезда сообщением «Севастополь – Санкт-Петербург».

В результате трагедии погибли водитель и пассажиры такси — жительница села Вольное и двое ее дочерей в возрасте 13 и 18 лет.

Проведен осмотр территории с применением криминалистической техники, локомотива и автомобиля, регулируемого переезда железнодорожного полотна, составлена схема происшествия, назначены экспертизы, получены показания очевидцев происшествия, родственники погибших признаны потерпевшими.

Сотрудники поездной бригады поезда сообщением «Севастополь – Санкт-Петербург» и пассажиры не пострадали, железнодорожное сообщение на данный момент восстановлено.

Следствие располагает информацией о неоднократных происшествиях на данном переезде, в рамках уголовного дела также будет изучена статистика с травмированием граждан и дана оценка действиям уполномоченных служб по обеспечению безопасности на данной территории.

Ольга Сурикова