Сокращено количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно

Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов, а именно:

поезд № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

поезд № 27/28 Москва – Симферополь;

поезд № 91/92 Москва – Севастополь;

поезд № 315/316 Адлер – Симферополь;

поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);

№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);

№ 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.

Вышеуказанные поезда следуют до и от станции Керчь-Южная.

Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель.

Обновленное расписание поездов будет опубликовано на сайте grandtrain.ru/.

Все оперативные вопросы, связанные с отменой поездов, можно задавать, используя форму обратной связи на сайте grandtrain.ru/obratnaya-svyaz/, в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tavria.train, в мессенджере Telegram https://t.me/tavria_train.

А также позвонив на телефоны горячей линии «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-775-54-53; 8-800-100-54-53.