Погода в Севастополе 25 июня

Погода
25-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков.

💨 Ветер: днем северо-западный 7–12 м/с.

🌡 Температура воздуха:

• днем: +27…+29°
• ночью: +18…+20°

Хорошего дня!