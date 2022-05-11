Севприроднадзор закрывает глаза на проблему «стройняка» в Севастополе?

А севастопольцы уже вынуждены хоронить рядом со строительными отходами

В четверг, 12 мая, глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова представит депутатам заксобрания Севастополя отчет о работе ведомства за год.

Знаменательно, что в столь важном документе, нет ни строчки о главной экологической проблеме города, которая рискует обернуться настоящей катастрофой, – о вывозе и утилизации строительных отходов.

Вообще тема обращения с отходами освещена в докладе крайне скупо, намекая на то, что все с ними в порядке и город не утопает в свалках, а на знаковых городских кладбищах не роют могилы прямо в строительном мусоре.

Фактически в своем докладе Юлия Гаврилова отмечает, что вверенное ей ведомство ведет работу по созданию регионального кадастра отходов. О том, сколько фактов незаконного вывоза и складирования отходов было выявлено, и проведена ли оценки вреда, который такие действия нанесли экологии региона, в докладе не говорится.

Крайне удобная позиция на фоне того, что в реальности происходит в городе.

Хоронить отходы на кладбищах

На протяжение нескольких последних лет на фоне стремительно развивающегося строительства в регионе, как коммерческого, так и бюджетного в рамках реализации ФЦП, особо остро встал вопрос вывоза и утилизации строительных отходов.

Популярным вариантом был вывоз и складирование отходов на территории воинских частей, скрытых от посторонних глаз охраной и высокими заборами.

Потом подключились недобросовестные предприниматели – владельцы ИЖС, которые просто КАМАЗами свозят отходы на собственные участки. Так свалки «стройняка» «украсили» красивейшие природные уголки Севастополя — Байдарскую долину, район у озера в Гончарном.

«Хорошим тоном» у предпринимателей стало сбрасывать «стройняк» в зеленые насаждения в отдаленных лесополосах, которые порой находятся просто посреди жилых массивов. Так, корреспондент «Севкора» обнаружил такую свалку просто в районе улицы Жидилова.

Но не так давно в истории севастопольского «стройняка» была открыта новая страница – теперь складировать отходы стали просто на кладбищах города, выдавая это якобы за рекультивацию.

В частности, журналистам удалось установить факты складирования строительного мусора на кладбище «Мекензиевы горы» на Северной стороне и на кладбище «Кальфа» на Пятом километре Балаклавского шоссе.

Примечательно, что об одном из мест незаконного складирования строительных отходов – кладбище «Мекензиевы горы» — в Севприроднадзоре точно знают. Во всяком случае, об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Севкора».

Оказывается, еще в августе и октябре 2021 года были возбуждены дела об административных правонарушениях и проведены административные расследования по фактам несанкционированного размещения, а также сброса отходов на территорию в районе кладбища «Мекензиевы горы» по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ, по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ.

Ведомство установило, что общая площадь загрязнения составила 32 506 кв. м. Также в письме было отмечено, что пробы, взятые специалистами ГБУ «Экологический центр», показали факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В Севприродналзоре подчеркнули, что тем самым причинен ущерб почвам как объекту окружающей среды.

Более того, 7 апреля этого года Севприроднадзор провел еще одну проверку, по результатам которой были зафиксированы новые факты размещения отходов. Информацию о продолжающемся кощунственном отношении к месту захоронения людей ведомство направило в адрес Нахимовского ОМВД с целью установления лиц, осуществивших несанкционированное складирование отходов.

А уже буквально на днях в конце апреля, в ходе доклада директора горхоза Евгения Горлова в заксобрании выяснилось, что департамент также прекрасно осведомлен и незаконных действия дирекции кладбища, но ничего не может с этим поделать.

Горлов заверил, что горхоз судится с Государственным похоронным бюро Севастополя в связи со складированием на кладбище «Мекензиевы горы» строительных отходов. Что, в принципе, довольно забавно, ведь похоронное бюро – это подвед горхоза и по идее должен выполнять его указания.

В общем, пока горхоз судится с собственным подведом, Севприроднадзор ведет кадастр отходов вместо того, чтобы бороться с их несанкционированным вывозом и сбросом, севастопольцы вынуждены хоронить своих родных в строительном мусоре.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина