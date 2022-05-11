Москва продолжит финансировать Севастополь

Сегодня, 11 мая, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что мэрия Москвы продолжит финансирование Севастополя несмотря на экономические проблемы.

Особенно градоначальник подчеркнул, что упор нужно сделать на объекты здравоохранения, которые в 2023 году должны получить соответствующие лицензии.

«Я был в Москве, в командировке, встречался с Сергеем Семеновичем Собяниным. У нас большая программа совместно с Москвой продолжает реализовываться. Особенно по линии здравоохранения. Лицензирование у нас июль 2023 года – надо сосредоточиться на выполнение всех этих мероприятий. Сейчас все деньги подтверждены несмотря на сложную экономическую ситуацию», — рассказал Развожаев.

Напомним, 24 ноября 2018 года между правительством Севастополя и Москвы подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2019-2021 годах столица планировала вложить в инфраструктуру нашего региона 22 млрд рублей. Первый транш в размере 3,1 млрд рублей Севастополь получил в начале декабря 2018 года.

Однако, как позже сообщал департамент финансов правительства Севастополя уже в 2021 году Севастополь получил более 19 миллиардов рублей на проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и оснащению объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства.

Также в правительстве Севастополя сообщали, что в 2022 году наш город получит от мэрии Москвы 5,2 млрд рублей. Данные средства планировалось направить на капитальный ремонт учреждений, на модернизацию сетей наружного освещения города и на капитальный ремонт и благоустройство парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя.

Дмитрий Островский