Город Экономика

Москва продолжит финансировать Севастополь

11-05-2022
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Сегодня, 11 мая, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что мэрия Москвы продолжит финансирование Севастополя несмотря на экономические проблемы.

Особенно градоначальник подчеркнул, что упор нужно сделать на объекты здравоохранения, которые в 2023 году должны получить соответствующие лицензии.

«Я был в Москве, в командировке, встречался с Сергеем Семеновичем Собяниным. У нас большая программа совместно с Москвой продолжает реализовываться. Особенно по линии здравоохранения. Лицензирование у нас июль 2023 года – надо сосредоточиться на выполнение всех этих мероприятий. Сейчас все деньги подтверждены несмотря на сложную экономическую ситуацию», — рассказал Развожаев.

Напомним, 24 ноября 2018 года между правительством Севастополя и Москвы подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2019-2021 годах столица планировала вложить в инфраструктуру нашего региона 22 млрд рублей. Первый транш в размере 3,1 млрд рублей Севастополь получил в начале декабря 2018 года.

Однако, как позже сообщал департамент финансов правительства Севастополя уже в 2021 году Севастополь получил более 19 миллиардов рублей на проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и оснащению объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства.

Также в правительстве Севастополя сообщали, что в 2022 году наш город получит от мэрии Москвы 5,2 млрд рублей. Данные средства планировалось направить на капитальный ремонт учреждений, на модернизацию сетей наружного освещения города и на капитальный ремонт и благоустройство парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя.

Дмитрий Островский

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