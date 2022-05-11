В Севастополе пройдет концерт в поддержку ВМФ

В День ЧФ

В Севастополе, в пятницу, 13 мая, состоится патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского Флота России и специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Мероприятие совпадает как раз с Днем Черноморского флота.

Концерт начнется в 17:00 на площади Нахимова, выступление российских артистов анонсировано на 19:00.

Среди исполнителей – Денис Майданов, Ольга Кормухина, ST, Сергей Войтенко, группа «ПослеZавтра» и группа «Баян-Микс», вокалисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна Наталья Качура и Кристина Деваль, а также солист ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум.

Также на этот запланировано проведение акции «Кораблик победы».

«Дети и представители молодежи смогут написать письма и нарисовать рисунки российским военнослужащим. Послания, свернутые «корабликами», отправят участникам спецоперации», — сказано в анонсе.

Тур продлится до 1 июня и пройдет в пяти городах России – Севастополе, Калининграде, Владивостоке, Каспийске и Североморске.

Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых». Генеральный продюсер – заслуженный артист России Денис Майданов.

Ольга Сурикова