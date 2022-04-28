На кладбище «Кальфа» выявлено складирование строительных отходов

Есть опасение, что на этом участке начнут хоронить и людей

В Севастополе растет стихийная свалка со строительными отходами на кладбище «Кальфа». Факт обустройства полигона строительного и бытового мусора заснял телеканал «НТС».

В сюжете говорится, что захоронение на этом месте отходов происходит уже несколько месяцев. Здесь и остатки асфальта, бордюров, балясин, автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, ветки, а сверху – похоронные венки и кресты. Позже проезжает трактор, разравнивает и закапывает накопленный мусор.

Севастопольский общественник Валерий Стрюков, который и выявил факт нарушения, опасается, что этот новообразованный полигон в скором времени станет местом захоронений людей.

«Строительный мусор, который свозится на это кладбище, не является несанкционированным мусором. За этот мусор подрядчики получили по смете – за этот вывоз и утилизацию – деньги. И хотелось бы спросить тех чиновников, кто ответственен за уборку, кто и за чей счет будет производить уборку. Почему нарушается природоохранный закон, сколько времени понадобится, чтобы ликвидировать такую свалку. Жители Севастополя вынуждены хоронить своих близких в мусорной свалке. Сюда свозится не только строительный мусор, но и мешки!», — возмутился Валерий Стрюков в комментариях телеканалу.

Также сообщается еще о двух свалках грунта в черте города: в районе Дворца культуры рыбаков, на конечной остановке троллейбуса №10, и возле многоэтажных домов по проспекту Героев Сталинграда, 60, о длительности существования которой свидетельствует засохшая новогодняя елка.

Стрюков также задался вопросом, куда в городе вывозится строительный мусор.

В департамент городского хозяйства журналистами направлен информационный запрос о том, кто допустил незаконное складирование строительных отходов на территории кладбища в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

Напомним, в Севприроднадзоре подтвердили факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы».

Ольга Сурикова