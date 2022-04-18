В правительстве Севастополя признали сброс строительного мусора на кладбище «Мекензиевы горы»

В Севприроднадзоре Севкору сообщили, что подтверждены факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы».

Напомним, ранее наше издание писало о возможных фактах сброса строительных отходов на территории городского кладбища, после чего мы обратились в городские надзорные органы.

В ответ на наш запрос Севприроднадзор сообщил, что в августе и октябре прошлого года были возбуждены дела об административных правонарушениях и проведены административные расследования по фактам несанкционированного размещения, а также сброса отходов на территорию в районе кладбища «Мекензиевы горы» по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ, по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ.

Ведомство установило, что общая площадь загрязнения составила 32 506 кв.м. Также в письме было отмечено, что пробы, взятые специалистами ГБУ «Экологический центр», показали факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В Севприродналзоре подчеркнули, что тем самым причинен ущерб почвам как объекту окружающей среды.

По результатам административных расследований были привлечены к административной ответственности лица, осуществлявшие сброс отходов на территорию кладбища.

Однако, уже 7 апреля этого года Севприроднадзор провел еще одну проверку, по результатам которой были зафиксированы новые факты размещения отходов. Информацию о продолжающемся кощунственном отношении к месту захоронения людей ведомство направило в адрес Нахимовского ОМВД с целью установления лиц, осуществивших несанкционированное складирование отходов.

Отметим, что наша редакция также направляла запросы в городскую природоохранную прокуратуру и департамент городского хозяйства. В прокуратуре нам сообщили, что по факту нашего обращения проводится проверка, а наш запрос в департамент городского хозяйства, который непосредственно отвечает за содержание городских кладбищ, остался без ответа.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский