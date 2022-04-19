Правительство судится с собственным подведом, чтобы убрать строительный мусор с кладбища

На пленарном заседании заксобрания Севастополя директор горхоза Евгений Горлов рассказал, что правительство судится с подведомственным ему бюджетным учреждением в связи со складированием строительного мусора на территории кладбища «Мекензиевы горы».

О том, что происходит на территории кладбища «Мекензиевы горы», почему там складируют строительные отходы и какие меры принимает департамент городского хозяйства спросил вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Главный хозяйственник рассказал, что работу по пресечению сбросов отходов на кладбище ведет департамент природных ресурсов и экологии.

«У ГБУ «ССПД» есть проект планировки, конечно же, он не предусматривает для себя складирование строительных отходов. Сейчас идут процедуры судебного разбирательства в отношении нарушителя. Севприроднадзор данные мероприятия там проводит. Проблему знаем, ждем решения суда для того, чтобы привлечь к административной ответственности нарушителя», — рассказал Горлов.

О том, как департамент городского хозяйства, курирующий ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», просмотрел появление на кладбище «Мекензиевы горы» строительного мусора, занимающего территорию в 32 гектара, Евгений Горлов не сообщил.

Напомним, ранее наше издание писало о возможных фактах сброса строительных отходов на территории городского кладбища, после чего мы обратились в городские надзорные органы.

В Севприроднадзоре Севкору сообщили, что подтверждены факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы» в августе и октябре прошлого года, по которым идет административное делопроизводство. После нашего обращения были выявлены новые факты сброса строительных отходов, уже в апреле текущего года. В результате проверок установило, что общая площадь загрязнения составила 32 506 кв.м.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский