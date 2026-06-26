Погода в Севастополе 26 июня

Погода
26-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха днем 27…29°, 

ночью 18…20°.

Температура воды в море 22°.

Фото: Елена Голос