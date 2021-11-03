Севастопольцев призвали не участвовать в несанкционированных митингах 4-7 ноября

МВД напомнило об ответственности

Севастопольское управление МВД призвало горожан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября и предупредило об административной и уголовной ответственности.

В подразделения МВД России поступила информация, что на эти дни запланированы митинги. Ведомство напомнило, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки продолжают действовать ограничительные меры, запрещающие массовые акции.

При этом родителей призвали предостеречь и своих детей, если они вдруг изъявят желание туда пойти.

«Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В свою очередь, МВД выразило готовность не допустить осложнения оперативной обстановки и пресечь любую провокацию.

«В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности», — заключили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе 23 января состоялся несанкционированный митинг в поддержку политика-блоггера Навального. Задержаны были 11 человек. Последующие попытки провести в городе незаконные акции протеста провались — площадь Нахимова пустовала.

Ольга Сурикова