Песков назвал только слухами возможность продления нерабочих дней до 14 ноября

Верить предложил только официальной информации

Правительство России не планируют продлевать общероссийские нерабочие дни, которые введены в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, призвав при этом не верить слухам о продлении нерабочих дней.

При этом напоминается, что у глав регионов есть такое право.

Так, губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял решение сделать следующую неделю также нерабочей с сохранением заработной платы.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», — приводит слова Пескова газета.ru.

Пресс-секретарь подчеркнул, что опираться следует только на официальную информацию.