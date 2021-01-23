В Севастополе прошел несанкционированный митинг на площади Нахимова

Соцсети сообщают о задержаниях

Сегодня в Севастополе на площади Нахимова собралась малочисленная группа в поддержку политика Алексея Навального. Фотографии и репортажи с места событий появились во всех соцсетях.

Свое мероприятия на главной площади организовали и городские власти. Была проведена выставка новой коммунальной техники, подаренной Москвой. Об этой акции севастопольцы узнали только, когда увидели техмашины возле памятника Нахимову. Губернатор Севастополя активно распиарил выставку на своих страницах в Вконтакте и Instagram.

С этих же площадок днем ранее он призывал родителей не пускать сегодня детей в центр Севастополя «гулять».

Оба события собрали на площади Нахимова, по разным оценкам, от 20 до 50 человек. Сторонники оппозиционера Навального были представлены либо подростками и категорией до 25, либо пожилыми одинокими представителями. В руках у них появлялись одинокие односложные плакаты.

Полиция Севастополя на своем сайте заранее предупредила митингующих, что «каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку».

Акция прошла без серьезных столкновений, при этом Telegram-каналы сообщают о восьми задержанных.

Фото, видео: Infotown/vk.com, Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова