Несостоявшийся митинг на площади Нахимова: реакция севастопольцев

Вышли все, кроме митингующих

Фото: Telegram/Правда Севастополя

В воскресенье, 31 октября, севастопольцы периодически посматривали в камеры видеонаблюдения, установленные в центре города, чтобы узнать, собрался ли кто-то митинговать на площади Нахимова в поддержку политика-блоггера Навального.

Фото 2: Telegram/Локалка

На площади Ушакова и Нахимова были выставлены дежурные отряды сотрудников полиции, казаков, засветились байкеры во главе со своим лидером Хирургом. Любопытные прохожие кучковались в стороне в ожидание начала каких-то действий и выступлений. Однако самих желающих поучаствовать в несанкционированном митинге-протесте не нашлось.

Фото: Юрий Югансон/fb.com

Площадь Нахимова так и осталась пустовать. Даже обычные прохожие старались в этот день избегать прогулок по возможному эпицентру событий, дабы не попасть случайно в список протестующих.

Видео: Подслушано в Севастополе/vk.com

Однако севастопольцы проявили прекрасное чувство юмора и в соцсетях стали появляться мемы и карикатуры на несостоявшийся митинг. А также выкладывалось периодически видео пустующих площадей.

Например, эта «гифка», быстро распространившаяся в Telegram-каналах города, была подписана: «Когда люди в штатском ищут сторонников Навального в Севастополе»

Отметим, ранее УМВД России по г. Севастополю предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и подробно описало, какое наказание ждет за участие в них и организацию. В ведомстве подчеркнули, что любая попытка провести несогласованное публичное мероприятие будет расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Но и в других регионах России митинги-протесты в поддержку Навального в это воскресенье не имели уже большого успеха и численности участников. Главные площади большинства городов остались тоже пустыми или полупустыми. Крупнейшая акция прошла в Москве у трех вокзалов, собрала, по некоторым данным, около полутора тысяч человек. Не обошлось без стычек и задержаний.

Напомним, на прошлых выходных, 23 января, на несанкционированный митинг в Севастополе вышло около 35 человек. Задержаны были 11 человек.

Ольга Сурикова