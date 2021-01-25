В Севастополе на митинге 23 января задержали 11 человек

Митинг был несанкционирован

В Севастополе на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексея Навального 23 января задержаны 11 человек. Об этом сообщают источники в правоохранительных структурах, передает Forpost.

В правоохранительных органах отметили, что среди 11 задержанных есть одна несовершеннолетняя девушка. Остальные – это молодые люди, предположительно до 25 лет. Все задержанные – это местные жители.

Также по сведениям издания, на всех задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Двое из задержанных были отпущены, остальные 9 человек находятся в изоляторе временного содержания.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова