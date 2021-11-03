При получении взятки задержан глава Белогорского района

За взятку в 1,4 млн рублей

Глава администрации Белогорска Игорь Ипатко задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки, сообщил у себя в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», – написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю подтвердили задержание Ипатко. По предварительным данным, глава администрации Белогорска получил в качестве взятки денежные средства в сумме 1,4 млн рублей. Деньги были переданы ему одним из предпринимателей в качестве платы за покровительство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Крыминформ.

Ипатко занимал эту должность с 2019 года.

Напомним, ранее свой пост после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым покинул глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Ольга Сурикова