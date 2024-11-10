Севастопольские пловцы привезли золото и серебро с Кубка России по плаванью

Две золотые и две бронзовые медали завоевали севастопольские спортсмены на Кубке России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Так олимпи йский чемпион Андрей Граничка взял золото на дистанции 100 метров брассом (Класс SB5) и 100 метров вольным стилем (Класс S6), второй севастопольский пловец Владимир Мозуль взял бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем (Класс S9) и на дистанции 100 метров на спине (Класс S9).

Оба спортсмена тренируются в спортивно-адаптивной школе «Инваспорт». Их тренируют Ирина Мащенко и Надежда Турукало.

Кубок России проходил на базе бассейна спортивно-оздоровительного комплекса «Сатурн» в городе Раменское Московской области и собрал более 170 сильнейших спортсменов из 37 регионов России.

Напомним, Граничка стал чемпионом летних параолимпийских игр в Токио в августе 2020 года, взяв золото в плавании брассом на дистанции 100 метров и установив новый мировой рекорд — 1:25.13.

В августе 2024 года стало известно, что Граничку не допустили к участию в параолимпийских играх в Париже.

Тем не менее, весной 2024 года Граничка стал чемпионом Европы по параолимпийскому плаванию.

В ходе соревнований он завоевал четыре награды: золото на 200-метровом комплексном плавании, серебро на дистанции 100 метров стилем брасс, еще одну серебряную медаль на 400 метров вольным стилем и бронзу на 50-метровой дистанции баттерфляем.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канала губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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