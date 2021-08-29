Севастополец завоевал золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Город гордится спортсменом

Севастополец Андрей Граничка 28 августа завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд — 1:25.13.

Спортсмена поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что весь город болеет и гордится им, сообщили в пресс-службе правительства города.

Андрей Граничка занимается плаванием с 12 лет в Центре адаптивного спорта «Инваспорт» под руководством заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма города Севастополя Ирины Мащенко.

Напомним, ранее Андрей Граничка завоевал «серебро» в комплексном плавании на 200 метров.