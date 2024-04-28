Севастополец Андрей Граничка стал чемпионом Европы по паралимпийскому плаванию

В период с 21 по 27 апреля на острове Мадейра прошел турнир по паралимпийскому плаванию. Андрей Граничка, спортсмен из Севастополя, выиграл чемпионат Европы.

В ходе соревнований он завоевал четыре награды: золото на 200-метровом комплексном плавании, серебро на дистанции 100 метров стилем брасс, еще одну серебряную медаль на 400 метров вольным стилем и бронзу на 50-метровой дистанции баттерфляем.

Андрей Граничка, мастер спорта России международного класса и обладатель мирового рекорда по скорости плавания брассом на 100-метровой дистанции, был серебряным призером XVI Паралимпийских летних игр в Токио. На церемонии вручения ордена Дружбы народов, которая состоялась 13 сентября 2021 года в Екатерининском зале Кремля, президент РФ Владимир Путин наградил его.

Под руководством заслуженного тренера России Ирины Мащенко в севастопольском центре адаптивного спорта «Инваспорт» Андрей занимается плаванием с 12 лет.