Севастопольские пиротехники отправились в Курскую область помогать с разминированием освобожденных территорий

Пиротехники МЧС России по Севастополю убыли в Курскую область, чтобы выполнить комплекс задач по разминированию территорий. Трогательное видео отправки спасателей опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

«Пожелать специалистам удачи и дать напутствие прибыли сослуживцы, родные и близкие. А представители местного мотоклуба сопроводили спецтехнику МЧС России до выезда из города почётной колонной», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в сентябре нынешнего года сотрудники МЧС Севастополя при пожаре в квартире одного из домов на площади 50-летия СССР спасли двоих человек.

Тогда для тушения пожара потребовалась полтора часа. Его площадь составила 5 квадратных метров. Горели бытовые вещи и мебель. Предварительно, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

В середине октября МЧС рассказали жителям, как безопасно обогреваться зимой.

Дарья Тимофеева

Фото: Управление МЧС по Севастополю

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