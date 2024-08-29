Севастопольского спортсмена Андрея Граничку не допустили к участию в Паралимпиаде

Титулованному севастопольскому параолимпийцу Андрею Граничке не дали принять участие в Паралимпиаде — 2024 в Париже.

Французские власти отказали выдать визы ему и теннисистке Виктории Сафоновой.

Пловец Андрей Граничка — паралимпийский чемпион 2020 года по плаванию. Сафонова — серебряный призер паралимпиады в Токио-2020 по настольному теннису.

По данным портала «Чемпионат», после отказа спортсменам в выдаче виз Паралимпийский комитет России повторно направил обращение к правительству Франции о допуске их к соревнованиям, однако положительного ответа так и не последовало.

XVII летние Паралимпийские игры торжественно открылись 28 августа в Париже.

Напомним, в апреле 2024 года севастополец Андрей Граничка стал чемпионом Европы по паралимпийскому плаванию.

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Ольга Сурикова

Фото: Андрей Граничка/vk.com