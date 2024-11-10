Трамп отрекся от советника, призвавшего Киев забыть про Крым

Вчера в СМИ широко разошлось высказывание советника избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза о том, что ради мира Киев должен забыть про Крым.

Сегодня же администрация Трампа отреклась от Ланза, заявив, что он уже никакой не советник и не может говорить от лица новоизбранного президента.

«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — цитирует слова представителя администрации Трампа агентство Reuters.

Ланза же ранее в интервью Би-би-си сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, но при этом будет утверждать, что мир возможен только при условии возвращения Киеву Крыма, то он покажет свою «несерьезность». «Крыма больше нет», — заявил он.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 году. За воссоединение регионов с Россией проголосовали более 96 % жителей полуострова и города федерального значения.

Отметим также, что Трамп выиграл президентские выборы в США, которые прошли 5 ноября. Ранее политик неоднократно заявлял, что в случае своей победы остановит кризис на Украине в течение 24 часов. При этом он до сих пор так и не озвучил детали своего мирного плана.

Напомним, сегодня утром ВСУ совершили массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, более 30 беспилотников были сбиты над Подмосковьем силами отечественного ПВО.

Дарья Тимофеева

Фото: агентство Reuters