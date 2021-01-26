Сегодня ночью горел дом в Севастополе

Пожар произошел на Ковпака

Сегодня, 26 января, в Ленинском районе Севастополя ночью произошло возгорание в частном доме. Сообщение о полыхающем здании на улице Ковпака поступило от очевидцев в Центр управления в кризисных ситуациях в 4 часа 18 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, по указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: «два отделения 1-й пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что горит кровля частного жилого дома».

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Пожар полностью потушили в 7.43. Его площадь составила 80 квадратных метров.

В управлении отметили, что погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами.

На месте от МЧС России работало 13 человек и 5 единиц техники.

Напомним, в Севастополе 24 января огнеборцы спасли двух человек на пожаре в Гагаринском районе: женщину с ребенком.