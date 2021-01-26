В Севастополе коронавирус снова шагнул за 100 человек в сутки

Статистика заболевших только растет

В Севастополе по состоянию на утро 26 января зарегистрированы 102 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства.

91 человек выписан после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 65 до 94 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9207 человек. В настоящий момент выздоровели 8395 человек, 371 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 337 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 127 человек.

Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 560 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.