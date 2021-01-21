В Севастополе МЧС открестилось от проблем пенсионерки, залитой после пожара в аварийном доме

Женщина не расселилась из аварийного дома и осталась там после последствий пожара на верхнем этаже

В Севастополе дважды произошло возгорание в аварийном расселенном доме по улице Тарутинской, 55. Оказалось, что в одной из квартир этого дома проживает пенсионерка. Ее жилище было залито во время тушения первого пожара.

Однако от помощи и переселения женщина отказалась, так прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России гневный пост в одной из групп соцсети ВКонтакте, где говорилось о проблеме пожилой женщины, оставленной в аварийном доме, в котором дважды за два дня горел второй этаж.

«При ликвидации первого пожара из упомянутых выше сотрудники МЧС установили, что в расселённом доме на первом этаже проживает пожилая женщина. С её слов, она находилась там, пока в другом её жилье не закончен ремонт.

Представители МЧС осведомились, необходимо ли привлечение органов исполнительной власти для предоставления гражданке места временного размещения, на что та ответила, что во временном жилье не нуждается, ей есть, где разместиться. Далее женщина получила рекомендации покинуть помещение в расселённом доме, залитое водой в процессе тушения. Иных претензий гражданка также не высказывала», — отчитались в МЧС.

Во время второго пожара спасатели установили, что женщины в квартире не было, а вскрывать замки у них основания не было. Пожар при этом был малой площади и угрозы никому не представлял.

Издание Forpost установило историю проживающей в этом доме женщины. Оказалось, что ей после расселения было предоставлено, мягко сказать, непригодное для жизни жилье на Мекензиевых горах. Однако даже туда процесс переселения затянулся в силу целого ряда причин. Государство через суды требует от нее доплату за новое жилье в размере почти 200 тысяч. Ключи ей также еще не были переданы от улучшенных и увеличенных квадратных метров.

Квартира на Мекензиевых горах не подключена к газу, а значит и к отоплению, протекает крыша и все трубы в квартире. То есть ее нужно основательно готовить к проживанию, поэтому пенсионерка и коротала ночь в залитой после пожара квартире.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Ольга Сурикова