В Севастополе на пожаре спасли женщину с ребенком

Горел частный дом

В Севастополе воскресенье не обошлось без происшествий. Огнеборцы спасли двух человек на пожаре в Гагаринском районе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

ЧП произошло рано утром 17 января. Вызов поступил около пяти утра с сообщением о том, что в СТ «Рыбак» горит частный жилой дом.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6 пожарно-спасательной части и по одному отделению 1 и 4 пожарно-спасательных частей.

«После вскрытия входной двери огнеборцы проникли внутрь помещения, где был обнаружен очаг пожара. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На тушение подали ствол высокого давления. В ходе ликвидации происшествия спасатели вынесли два газовых баллона», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что из задымленного помещения пожарными были спасены женщина и ребенок. Их передали скорой помощи.

Погибших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Севастополе 31 декабря случился пожар в частном доме по улице Нефёдова. Сотрудники МЧС присвоили ему высший ранг опасности

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

Ольга Сурикова