«Севавтодор» пояснил, почему до сих пор в городе грязные дороги

На дорогах до сих пор остается песко-соляная смесь

Одномоментно убрать все дороги города после зимнего содержания крайне затруднительно. Об этом говорится в ответе ГБУ «Севастопольский Автодор» на публикацию нашего издания, в которой говорилось о проблеме грязных дорог в разных районах города.

В частности, Sevkor озвучил жалобы севастопольцев на неубранные до сих пор главные магистральные улицы от противогололедного материала.

На что «Севавтодор» подчеркнул: в феврале период зимнего содержания улично-дорожной сети не завершается и погодные условия еще не стабильны.

«После завершения холодов на улицы города вышла спецтехника Севавтодора для мойки, уборки и механической очистки проезжей части после зимнего содержания. Напомним, при ликвидации зимней скользкости на дорогах Севавтодор распределил более 3000 тонн противогололедного материала, обеспечив безопасность дорожного движения в неблагоприятных погодных условиях», — рассказало предприятие.

В настоящее время, как отмечается, в работах по мехочистке проезжей части основных магистральных дорог задействованы все силы предприятия: техника и штат.

«За неделю с 24 января проезжая часть центральных дорог, магистральных улиц города очищены от песко-соляной смеси. Прибордюрная часть дорог, островки безопасности, места размещения делиниаторов очищаются вручную», — говорится в ответе.

Также Севавтодор посетовал на то, что непрекращающиеся дожди смывают грязь с земельных участков, обочин и строительных площадок.

Сейчас, добавило предприятие, работы по очистке ведутся круглосуточно из центра в периферию и задействовали 7 единиц спецтехники и 22 рабочих для ручной уборки наносов с проезжей части. Одномоментно убрать все дороги города техникой, имеющейся в наличии ГБУ «Севастопольский Автодор», крайне затруднительно.

Фото: ГБУ «Севавтодор»

Ольга Сурикова