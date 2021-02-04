Севастопольцы жалуются на неубранные до сих пор дороги от песка

Снег сошел две недели назад, а коммунальщики не могут никак убрать песок с дорог

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Севастопольцы массово жалуются на грязные дороги, которые до сих не убрали и не помыли после противогололедного материала. Жалобы пишут и как жители центральных районов, так и более отдаленного поселка Грэс.

В группе «Черный список Севастополя» социальной сети Вконтакте уже не первый раз появляется пост о том, что людям некомфортно ездить по грязным, засыпанным песком дорогах.

Так, автор одного из последних постов, который появился вечером 3 февраля, пожаловался, что «антиснежная смесь в поселке Грэс до сих пор не убрана», и в комментариях севастопольцы устроили своего рода перекличку, описав, где еще остаются грязные дороги: «А где вообще убрано?», «Да в центре даже не убрано», «на победе и горпищенко на дорогах и тротуарах песка больше, чем в песочницах», «на Острякова тоже не убрано, в Балаклаве (улица Новикова) тоже» и так далее.

Фото: скриншот страницы «Черный список Севастополя» соцсети ВКонтакте

Позже севастопольцы снова повторили пост, уже начали привлекать внимание картинками и жаловаться на плохое самочувствие из-за грязных улиц. «Воздух на улице стал очень тяжёлый, дома, если открываешь на проветривание, через некоторое время начинается кашель», — пожаловался один из участников группы Aleksandr Sokolov.

Отметим, снег и гололедица в Севастополе продлились около недели, уже 21-22 января дождь смывал последние остатки зимних осадков. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову в короткие сроки очистить улицы и тротуары от песка. Поручение было дано 25 января, в начале февраля горожане не выдержали и начали жаловаться в соцсети.

Ольга Сурикова