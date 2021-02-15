В Севастополе почтили память воинов-афганцев

15 севастопольцев погибли, исполняя свой долг

В России 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Севастополе сегодня возложил цветы к мемориалу воинов-интернационалистов.

На сегодняшний день в Севастополе живет около 700 ветеранов войны в Афганистане.

В мероприятии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Законодательного Собрания Владимир Немцев, вице-спикер Закса Илья Журавлев, руководитель Севастопольского регионального отделения «Боевое братство» Василий Зубенко, председатель Севастопольской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Аскар Салыков, ветераны-афганцы.

«Сегодня, несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, мы не могли не собраться, чтобы вспомнить наших героев – 15 севастопольцев, погибших в Афганистане. Поблагодарить тех, кто вернулся домой, кто сегодня продолжает работать, созидать, помогать с патриотическим воспитанием молодежи. Всем вам низкий поклон! Вечная память павшим!», – сказал в обращении Михаил Развожаев.

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев подчеркнул, что собравшиеся пришли почтить память тех, «кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной!»

«Выражаем глубокое уважение и благодарность всем вернувшимся домой, а также вспоминаем всех соотечественников, принимавших участие в более чем 30 войнах и локальных конфликтах за пределами нашей страны», – отметил Илья Журавлев.

«На земле Афганистана советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В сложных условиях боевой жизни, подвергаясь смертельной опасности, сумели сохранить верность присяге, воинскому и человеческому долгу.

Уважаемые воины-интернационалисты! Вы стойко прошли через все тяготы и лишения афганской войны, показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

Благодарим вас за ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах.

От лица Севастопольского отделения ЛДПР и от меня лично примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким! Мира, согласия и процветания нашей любимой Родине!», – обратился Журавлев.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Фото: Ольга Кузнецова