ПСБ запустил акцию по эквайрингу для предпринимателей Севастополя

Город Экономика
01-12-2023
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ПСБ объявляет о старте акции «Крым PRO 2» для новых клиентов-предпринимателей. При открытии расчетного счета в банке ставка по торговому эквайрингу первые три месяца* составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности.

Участниками акции могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые и юридические лица, ведущие бизнес на территории Республики Крым и города Севастополя и ранее не обслуживавшиеся в ПСБ. Акционные условия действуют при открытии счета на тарифных планах «Все для бизнеса», «Бизнес Драйв», «Бизнес 24х7», «Бизнес Лайт», «Платите меньше», «Оптимум», «Максимум».

Присоединиться к акции «Крым PRO 2» можно любым удобным способом в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ в Севастополе. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно*.    

«Выгодные условия по эквайрингу от ПСБ помогут предпринимателям снизить издержки  и повысить рентабельность. Новым клиентам банк бесплатно устанавливает платежные терминалы, обеспечивает техническую и консультационную поддержку. В пакет услуг  входят также сервис выдачи наличных денег клиентам и ежедневная отчетность по всем платежам, направляемая на электронную почту» – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

*Период проведения акции «Крым PRO 2» с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года

В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:

Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория

до 100 тысяч рублей

100-200 тысяч рублей

200-300 тысяч рублей

300-400 тысяч рублей

400-500 тысяч рублей

свыше 500 тысяч рублей

 

Продукты и супермаркеты

1,99%

1,89%

1,69%

1,59%

1,59%

1,59%

 

Фастфуд

1,89%

1,49%

1,29%

1,19%

1,19%

1,05%

 

Здоровье

1,99%

1,39%

1,19%

1,09%

1,09%

1,09%

 

Образование

2,29%

2,09%

1,69%

1,49%

1,49%

1,45%

 

Аптеки

1,99%

1,89%

1,79%

1,69%

1,59%

1,59%

 

АЗС

2,29%

2,19%

1,99%

1,69%

1,69%

1,69%

 

Прочие

2,29%

2,29%

2,19%

2,09%

2,09%

2,09%

  

С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 руб. (за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тыс. руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».

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