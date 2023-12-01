ПСБ запустил акцию по эквайрингу для предпринимателей Севастополя

ПСБ объявляет о старте акции «Крым PRO 2» для новых клиентов-предпринимателей. При открытии расчетного счета в банке ставка по торговому эквайрингу первые три месяца* составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности.

Участниками акции могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые и юридические лица, ведущие бизнес на территории Республики Крым и города Севастополя и ранее не обслуживавшиеся в ПСБ. Акционные условия действуют при открытии счета на тарифных планах «Все для бизнеса», «Бизнес Драйв», «Бизнес 24х7», «Бизнес Лайт», «Платите меньше», «Оптимум», «Максимум».

Присоединиться к акции «Крым PRO 2» можно любым удобным способом в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ в Севастополе. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно*.

«Выгодные условия по эквайрингу от ПСБ помогут предпринимателям снизить издержки и повысить рентабельность. Новым клиентам банк бесплатно устанавливает платежные терминалы, обеспечивает техническую и консультационную поддержку. В пакет услуг входят также сервис выдачи наличных денег клиентам и ежедневная отчетность по всем платежам, направляемая на электронную почту» – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

*Период проведения акции «Крым PRO 2» с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года

В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:

Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория до 100 тысяч рублей 100-200 тысяч рублей 200-300 тысяч рублей 300-400 тысяч рублей 400-500 тысяч рублей свыше 500 тысяч рублей Продукты и супермаркеты 1,99% 1,89% 1,69% 1,59% 1,59% 1,59% Фастфуд 1,89% 1,49% 1,29% 1,19% 1,19% 1,05% Здоровье 1,99% 1,39% 1,19% 1,09% 1,09% 1,09% Образование 2,29% 2,09% 1,69% 1,49% 1,49% 1,45% Аптеки 1,99% 1,89% 1,79% 1,69% 1,59% 1,59% АЗС 2,29% 2,19% 1,99% 1,69% 1,69% 1,69% Прочие 2,29% 2,29% 2,19% 2,09% 2,09% 2,09%

С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 руб. (за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тыс. руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».

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