ПСБ запустил акцию по эквайрингу для предпринимателей Севастополя

ПСБ объявляет о старте акции «Крым PRO 2» для новых клиентов-предпринимателей. При открытии расчетного счета в банке ставка по торговому эквайрингу первые три месяца* составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности.
Участниками акции могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые и юридические лица, ведущие бизнес на территории Республики Крым и города Севастополя и ранее не обслуживавшиеся в ПСБ. Акционные условия действуют при открытии счета на тарифных планах «Все для бизнеса», «Бизнес Драйв», «Бизнес 24х7», «Бизнес Лайт», «Платите меньше», «Оптимум», «Максимум».
Присоединиться к акции «Крым PRO 2» можно любым удобным способом в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ в Севастополе. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно*.
«Выгодные условия по эквайрингу от ПСБ помогут предпринимателям снизить издержки и повысить рентабельность. Новым клиентам банк бесплатно устанавливает платежные терминалы, обеспечивает техническую и консультационную поддержку. В пакет услуг входят также сервис выдачи наличных денег клиентам и ежедневная отчетность по всем платежам, направляемая на электронную почту» – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.
*Период проведения акции «Крым PRO 2» с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года
В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:
|
Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория
|
до 100 тысяч рублей
|
100-200 тысяч рублей
|
200-300 тысяч рублей
|
300-400 тысяч рублей
|
400-500 тысяч рублей
|
свыше 500 тысяч рублей
|
|
Продукты и супермаркеты
|
1,99%
|
1,89%
|
1,69%
|
1,59%
|
1,59%
|
1,59%
|
|
Фастфуд
|
1,89%
|
1,49%
|
1,29%
|
1,19%
|
1,19%
|
1,05%
|
|
Здоровье
|
1,99%
|
1,39%
|
1,19%
|
1,09%
|
1,09%
|
1,09%
|
|
Образование
|
2,29%
|
2,09%
|
1,69%
|
1,49%
|
1,49%
|
1,45%
|
|
Аптеки
|
1,99%
|
1,89%
|
1,79%
|
1,69%
|
1,59%
|
1,59%
|
|
АЗС
|
2,29%
|
2,19%
|
1,99%
|
1,69%
|
1,69%
|
1,69%
|
|
Прочие
|
2,29%
|
2,29%
|
2,19%
|
2,09%
|
2,09%
|
2,09%
С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 руб. (за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тыс. руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».
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