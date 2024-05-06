Шесть человек погибли Белгородской области

Один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки дронов ВСУ в Белгородской области, остальные пострадавшие — с осколочным ранениями разной степени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При атаке дронов под Белгородом погибли 6 человек

«Две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков.