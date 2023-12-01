Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина выиграла второй поединок на Первенстве мира по боксу

Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина победила в полуфинальном бою Лунти Неха из Индии, чем гарантировала себе выход на главный бой в Первенстве мира по боксу.

Анастасия выступает в весовой категории 46 кг. Вчера севастопольская спортсменка и воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 4 победила девушку из Венгрии.

Напомним, Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль в весовой категории 46 кг на Первенстве Центрального совета физкультурного спортивного общества профсоюзов России по боксу.