ПСБ в Севастополе дарит клиентам новогоднее настроение

Праздник, посвященный началу зимы, организовал для зарплатных клиентов Севастопольский филиал ПСБ. Участниками мероприятия стали сотрудники учреждений бюджетной сферы и их дети, всего более 350 человек.

Для маленьких гостей была организована насыщенная программа. Вместе с персонажами известных сказок ребята участвовали в интерактивных конкурсах, викторинах и танцевальных марафонах, по завершении которых детей угостили чаем и пирожными.

Завершился праздник спектаклем для семейного просмотра «Все мыши любят сыр». Пьеса современного венгерского писателя Дюлы Урбана в постановке артистов Севастопольского драматического театра им. Бориса Лавренева не оставила равнодушными ни взрослых, ни детей. Музыкальная сказка про вечные ценности, такие как любовь и дружба, напомнила зрителям, что добро всегда побеждает зло, а искренние чувства выше социальных различий.

«ПСБ дорожит доверием, которое оказали банку жители города Севастополя. За полтора года работы нашими клиентами стали более 30 тысяч человек. Наступил последний месяц года, зима официально вступила в свои права, пришла пора для новогоднего настроения. Творческий интерактив и спектакль-сказка для просмотра всей семьей – прекрасная возможность погрузиться в атмосферу приближающихся праздников. Подобные мероприятия для клиентов ПСБ планирует проводить в течение всего декабря», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.