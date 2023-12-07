В Крыму спасли раненную миной девушку в Херсонской области

Медики Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко прооперировали 20-летнюю жительницу Херсонской области, рядом с которой взорвалась мина.

Первоначально херсонские специалисты поставили ей следующий диагноз: минно-взрывное ранение головного мозга и грудной клетки, поражено сердце и органы брюшной полости. Им пришлось запросить помощь у крымских врачей и пациентку срочно транспортировали в Симферополь.

Как сообщили в в пресс-службе регионального Минздрава, в ту же ночь девушка оказалась на операционном столе РКБ имени Н.А. Семашко: в течение пяти часов одновременно кардиохирурги, нейрохирурги, абдоминальные хирурги и урологи боролись за ее жизнь.

«Кардиохирурги работали с проникающим ранением сердца — один из осколков ранил левый желудочек сердца и остановился в стенке правого желудочка, в результате чего развилось угрожающее для жизни кровотечение. Специалисты провели ревизию полости перикарда и остановили кровотечение», — цитирует пресс-служба слова заместителя главврача РКБ Дмитрия Дедкова.

Другие осколки снаряда были извлечены нейрохирургами из полости черепа: здесь оказалось повреждено вещество головного мозга. Еще один фрагмент прошил насквозь грудную клетку, задел печень, почки, магистральные сосуды и застрял в межпозвонковом диске, — абдоминальные хирурги осмотрели брюшную полость и удалили гематому.

Спустя три недели после операции, девушка находится в компенсированном состоянии и сейчас готовится к выписке, рассказали о нынешнем состоянии девушки в Минздраве. Через полгода ее ждут обратно в Симферополь, чтобы планово прооперировать — закрыть дефекты костей свода черепа.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма