В Крыму уже поступило 265 тысяч заявлений на компенсацию от пострадавших после урагана

К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии. Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить работу комиссий, привлечь дополнительные силы из числа сотрудников подведомственных учреждений, депутатов. До конца сегодняшнего дня должно быть определено необходимое для работы количество людей. Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение.

«Отмечу, что работа комиссии на месте ликвидации последствий должна составлять не более трех дней», — подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что на местах трудится 240 комиссий по определению ущерба. По его мнению, данного количества недостаточно, чтобы успеть все подсчитать за установленные две недели.

Крымчане подать заявление на получение помощи могут разными способами: через центры «Мои Документы», портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.

Напомним, в ночь с 26 на 27 декабря по Крыму и Севастополю пронесся сильнейший шторм с ураганным ветром.