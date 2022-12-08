ПСБ рассказал предпринимателям Севастополя о финансовых инструментах для развития бизнеса

Севастополь, 7 декабря 2022 г. – ПСБ провел бизнес-встречу с представителями предпринимательского сообщества Севастополя. В ходе мероприятия участники обсудили финансовые инструменты для развития бизнеса, меры поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны государства и кредитных организаций.

В частности, ПСБ представил банковские продукты, которые позволят бизнесу увеличить прибыль, оптимизировать расходы, занять на рынке новые ниши. Среди них – программы кредитования, в том числе с государственной поддержкой, финансирование застройщиков, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, сервис быстрых платежей и многое другое.

В бизнес-встрече приняли участие предприниматели, а также представители и руководство Торгово-промышленной палаты Севастополя, общественной организации «Опора России», делегаты уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.

«Мы всегда строим наши мероприятия в форме активного, а главное – открытого диалога. Нам важно, чтобы предприниматели Севастополя знали о тех возможностях, которые предлагает ему современное банковское сопровождение. В ПСБ разработаны готовые решения для развития бизнеса любого масштаба – от небольших индивидуальных предпринимателей до предприятий регионального и федерального значения. Такой широкий инструментарий открывает большие возможности для роста каждой отдельной компании и поддерживает при этом деловую активность, улучшая бизнес-среду и инвестиционный климат в регионе в целом», – прокомментировал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.