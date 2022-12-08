В Крыму внук задушил бабушку и ее сестру ради денег

В Евпатории предъявлено обвинение жителю полуострова в убийстве своей бабушки и ее сестры.

Мужчина 27 ноября решил завладеть имуществом своей бабушки и ее сестры, которые проживали в одной квартире, для этого приехал к ним в гости.

«Ни о чем не подозревающие пенсионерки впустили в квартиру мужчину. Оказавшись наедине со своей бабушкой на кухне, обвиняемый задушил ее, затем проследовал в спальную комнату, где задушил ее сестру. Забрав из квартиры денежные средства в размере более 200 тысяч рублей, он скрылся с места происшествия», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Через несколько дней родственники задушенных женщин обратили внимание на то, что пенсионерки не выходят на связь и не открывают дверь.

Сотрудники полиции, вскрыв дверь, обнаружили в квартире убитых.

Обвиняемый признал свою вину, сейчас он содержится под стражей.

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Ольга Сурикова