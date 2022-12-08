Под обстрел попал поселок Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

Он уточнил, что осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий.

Сейчас оперативные службы проводят подомовой обход территории.

Напомним, что совсем недавно Брянская и Белгородская области попадали под обстрел.

Ольга Сурикова