После техобслуживания в Севастополе вновь заработал главный водный комплекс города

Во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой возобновили работу бассейны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировки уже начались у воспитанников спортшкол. Также возобновила работу школа обучения плаванию «Золотая рыбка». Это бесплатная программа для детей от 5 до 10 лет, а также ребят с особенностями в развитии от 7 до 15 лет. В этом году открыты отдельные группы для детей участников СВО.

Продажа абонементов для самостоятельного плавания стартовала сегодня. Запись на занятия с тренером откроется 18 августа. Бассейны в Инкермане и на Вакуленчука откроются позже — после завершения техобслуживания во второй половине месяца. С 20 сентября возобновится и программа «Плавание для всех» — бесплатные занятия для пенсионеров, ветеранов и людей с ОВЗ.

Напомним, бассейн спорткомплекса 200-летия Севастополя ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. Однако ранее, в июле 2023 года, появилась информация, что чаша бассейна им. 200-летия Севастополя протекала после «раскрытия» бетонной конструкции. Замгубернатора Павел Иено пообещал завершить все работы по строительству объекта до конца сентября этого года.

В июле 2022 года прокуратура утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя. В июле прошлого года в Ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.

Однако в ноябре этого года суд переквалифицировал статью для подрядчика. Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда от 27 октября по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «АСГАРД» и внесла апелляционное представление на данное судебное решение.

Дмитрий Островский

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